Спикер рады не увидел прорывов за сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не увидел за 100 дней президенства Владимира Зеленского никаких прорывов. Об этом во вторник, 27 августа, пишет «РИА Новости».

«Пока я видел красивые заявления, громкие слова. Но, к сожалению, никаких прорывов в сфере безопасности, в сфере иностранных дел я не могу назвать. И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было», — заявил он.

По словам политолога, старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, главный итог Зеленского после 100 дней на посту главы Украины — разочарование. «Да, он не является самостоятельным политиком. Да, он вряд ли будет успешным политиком. И возникает вопрос: интересно, а почему так много людей думали противоположное», — отметил эксперт.

Гендиректор российского Центра политической информации Алексей Мухин заметил, что нет у Зеленского и подвижек в налаживании отношений с РФ. По его мнению, президент не сделал в этой ситуации ничего, кроме пары звонков. Кроме того, Мухин предсказал, что рейтинг главы государства будет падать, так как он не выполняет предвыборные обещания, в том числе не прекращает войну в Донбассе.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. Инаугурация состоялась 20 мая. Сначала Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.