Меркель высказалась за переговоры Путина и Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом 26 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев», — заявила она на пресс-конференции во французском Биаррице.

Меркель добавила, что ситуация вокруг Украины — это «большая проблема», которых и без того достаточно в мире, пишет «Газета.ру».

Накануне канцлер озвучила позицию лидеров «большой семерки» по возвращению России — по ее словам, все участники G7 поддержали позицию Берлина, ожидающего прогресса в реализации Минских соглашений, после которого можно говорить о возвращении Москвы в клуб.

В этот же день, 25 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что Путин наверняка будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G7 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы.

За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом.