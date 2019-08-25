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Меркель отметила обнаруженные G7 риски в развитии мировой экономики

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Фото: REUTERS/Pool
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Участники «большой семерки» (G7) видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные с торговлей. Об этом заявила в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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По ее словам, в воскресенье участники «группы семи» обсуждали экономическую ситуацию. Стороны сошлись во мнении, что риски в развитии мировой экономики связаны с неразрешенными вопросами торговли, передает 25 августа «РИА Новости».

Также участники саммита обсудили ситуацию во Всемирной торговой организации (ВТО) и отметили необходимость ее реформирования. «Неработоспособная ВТО нам не поможет», — сказала Меркель.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может рассмотреть снижение налогов в целях стимулирования экономики. По его словам, в настоящее время Европе необходимо найти новые инструменты для «оживления» экономики.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7 с участием лидеров США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии. Ранее объединение представляло собой «большую восьмерку», в состав которой также входила Россия, однако с 2014 года Москву исключили из объединения за воссоединение с Крымом.

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