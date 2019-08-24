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Макрон допустил снижение налогов в Евросоюзе для стимулирования экономики

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Фото: REUTERS/Michel Spingler
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз может рассмотреть снижение налогов в целях стимулирования экономики. Об этом сообщило в субботу, 24 августа, «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

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По словам Макрона, в настоящее время Европе необходимо найти новые инструменты для «оживления» экономики.

Одним из способов достижения этого может стать снижение налогов, отметил французский президент в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом перед началом саммита G7 в Биаррице.

Накануне СМИ узнали о сомнениях Трампа в целесообразности участия в саммите G7. Американский президент не был уверен, является ли саммит «продуктивным времяпрепровождением».

Встреча глав G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа.

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