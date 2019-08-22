Пушков посоветовал Европе не выставлять России условия

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал озвученные в канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном условия по возвращению России в «Большую восьмерку» (G8).

21 августа стало известно, что оба европейских представителя заявили о необходимости разрешения кризиса на Украине, прежде чем Россия вернется в состав международного клуба.

По словам Пушкова, попытки поставить России условия по возвращению неправомерны. Поэтому, если страны нынешней «Большой семерки» хотят остаться в таком же составе, что и сейчас, то это их выбор.

«Но ей (G7 – Ред.) следует понять: выставление условий России — плохая политика», — подчеркнул сенатор.

21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «Большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой».

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным. Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.