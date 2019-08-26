Украинский ведущий назвал голосовавших за Зеленского безмозглыми баранами

Ведущий из Львова Остап Дроздов в эфире телеканала НТА оскорбил всех проголосовавших за президента Украины Владимира Зеленского на прошедших выборах. По его словам, надо быть «абсолютно тупым безмозглым бараном», чтобы проголосовать за «такого человека» в XXI веке.

«Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», — цитирует Дроздова «Газета.ру».

Ведущий отметил, что у Зеленского отсутствуют политические убеждения и мировоззрение. По его словам, действующий президент России обладает лишь «украинофобской позицией с откровенным стебом всего, что для сознательного украинца является сакральным».

Ранее в мае депутат Верховной рады Oлег Ляшко назвал Зеленского нормальным парнем, но отметил, что считает его несамостоятельным. По его словам, в качестве главы государства он выступает только в роли марионетки.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы прошли 21 июля. Первое заседание нового парламента состоится 29 августа.