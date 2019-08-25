Зеленский создал интригу вокруг будущего премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал будущее назначение нового премьера страны.

По его словам, в настоящий момент он рассматривает две кандидатуры, однако в чью пользу в итоге сделает выбор, пока не решил.

«Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое», — цитирует его LB.ua.

Говоря о том, каким должен быть будущий премьер, Зеленский отметил, что глава правительства должен иметь модель и план реформ, особенно в экономической сфере.

23 августа украинские СМИ рассказали о возможном назначении главы МВД страны Арсена Авакова на должность вице-премьера или главы Совета национальной безопасности.