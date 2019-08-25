Прямой эфир

Зеленский создал интригу вокруг будущего премьера Украины

0
Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал будущее назначение нового премьера страны.

По его словам, в настоящий момент он рассматривает две кандидатуры, однако в чью пользу в итоге сделает выбор, пока не решил.

«Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое», — цитирует его LB.ua.

Говоря о том, каким должен быть будущий премьер, Зеленский отметил, что глава правительства должен иметь модель и план реформ, особенно в экономической сфере.

23 августа украинские СМИ рассказали о возможном назначении главы МВД страны Арсена Авакова на должность вице-премьера или главы Совета национальной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинским властям дали советы по вступлению в НАТО
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019