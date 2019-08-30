Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбила машина. Об этом сама Гонтарева сообщила агентству «Украинские новости» в пятницу, 30 августа.

По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 26 августа. Автомобиль наехал на нее на пешеходном переходе. В данный момент экс-глава НБУ находится в больнице. Полиция выясняет, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие.

Гонтарева возглавляла НБУ с июня 2014 года. В марте 2018 года Верховная рада проголосовала за ее увольнение.

В апреле текущего года генпрокуратура Украины вызвала ее на допрос в рамках расследования дела о хищениях в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Экс-глава НБУ отказалась явиться, объяснив, что живет и работает в Лондоне. Она предложила сотрудникам правоохранительных органов приехать в британскую столицу, чтобы допросить ее.