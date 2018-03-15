Верховная рада уволила Гонтареву с поста главы Нацбанка Украины

Верховная рада утвердила в четверг отставку Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины (НБУ). За принятие решения проголосовали 342 депутата при 226 необходимых.

Законопроекты, предполагающие увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Нацбанка и назначение на этот пост ее заместителя Якова Смолия, 18 января внес в парламент страны президент Украины Петр Порошенко.

Валерия Гонтарева назначена главой Нацбанка Украины 19 июня 2014 года. Она стала первой женщиной на этом посту. На фоне обвинений в злоупотреблениях 10 апреля прошлого года она направила Порошенко заявление об отставке. Первый заместитель главы НБУ Яков Смолий с 11 мая 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя регулятора. Гонтарева формально до настоящего времени находилась в отпуске, сообщает RT.

Работу Гонтаревой неоднократно критиковали вкладчики неплатежеспособных банков Украины и представители оппозиционных сил страны. Они обвиняли главу НБУ в разрушении банковский системы государства и девальвации национальной валюты, требуя отставки Гонтаревой.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Гонтарева якобы способствовала выводу из Украины так называемых средств Януковича. Финансовые операции якобы проводились через инвестиционную компанию ICU, в которой она ранее работала. Сумма ущерба для государства оценивалась в $1,5 млрд.

Долг Национального банка Украины и минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд.