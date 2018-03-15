Прямой эфир

Верховная рада уволила Гонтареву с поста главы Нацбанка Украины

0
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада утвердила в четверг отставку Валерии Гонтаревой с поста главы Национального банка Украины (НБУ). За принятие решения проголосовали 342 депутата при 226 необходимых.

Законопроекты, предполагающие увольнение Валерии Гонтаревой с поста главы Нацбанка и назначение на этот пост ее заместителя Якова Смолия, 18 января внес в парламент страны президент Украины Петр Порошенко.

Валерия Гонтарева назначена главой Нацбанка Украины 19 июня 2014 года. Она стала первой женщиной на этом посту. На фоне обвинений в злоупотреблениях 10 апреля прошлого года она направила Порошенко заявление об отставке. Первый заместитель главы НБУ Яков Смолий с 11 мая 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя регулятора. Гонтарева формально до настоящего времени находилась в отпуске, сообщает RT.

Работу Гонтаревой неоднократно критиковали вкладчики неплатежеспособных банков Украины и представители оппозиционных сил страны. Они обвиняли главу НБУ в разрушении банковский системы государства и девальвации национальной валюты, требуя отставки Гонтаревой.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Гонтарева якобы способствовала выводу из Украины так называемых средств Януковича. Финансовые операции якобы проводились через инвестиционную компанию ICU, в которой она ранее работала. Сумма ущерба для государства оценивалась в $1,5 млрд.

Долг Национального банка Украины и минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нацбанк Украины заявил об увеличении трудовой миграции в Польшу
Украина получит €1 млрд от Евросоюза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017