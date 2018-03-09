Украина получит €1 млрд от Евросоюза

Евросоюз выделит €1 млрд на макрофинансовую поддержку Украины, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн. Об этом сообщает ТАСС. Средства будут выделены на поддержание реформ.

«Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в один миллиард евро, чтобы поддержать реформы», — сказал Винтерштайн на пресс-конференции в Брюсселе.

Теперь программа также должна быть одобрена в Европарламенте и Совете ЕС.

Долг Национального банка Украины (НБУ) и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. В украинском Нацбанке заявили, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда. В МВФ сообщили, что для получения поддержки со стороны фонда Украина должна принять закон об Антикоррупционном суде.