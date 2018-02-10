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Названа причина визита экспертов МВФ на Украину

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Фото: РИА Новости
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Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на Украину для предоставления Киеву рекомендаций по Антикоррупционному суду. Об этом сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк.

«Вместе с миссией прибудут несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда», — приводит слова министра «Экономическая правда».

По словам Данилюка, визит миссии МВФ очень своевременен и поможет Украине продвинуться в дальнейшем сотрудничестве с фондом.

Эксперты посетят Киев в период с 12 по 16 февраля.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Агард в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко призвала власти ускорить ход реформ, иначе предоставление нового кредита Киеву может быть отложено.

При этом постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман отметила, что для нового транша Киеву следует повысить тарифы на газ, заморозить рост зарплат населения и заняться созданием Антикоррупционного суда.

По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, закон об учреждении данного суда может быть принят до апреля 2018 года.

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