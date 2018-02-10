Прямой эфир

Объем теневой экономики на Украине составляет 45% ВВП

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Oleg Pereverzev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер теневого сектора в структуре экономики Украины достиг 45% ВВП, что ставит ее ниже уровня африканских стран.

Об этом Международный валютный фонд (МВФ) сообщил в пятницу, 9 февраля.

Данный показатель приводится в докладе эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета имени Кеплера (Линц), сообщает «РИА Новости».

Анализ исследования охватил период с 1991 по 2015 год.

Эксперты признали, что в таких странах, как Гвинея, Нигер, Сенегал, уровень теневой экономики ниже.

27 декабря президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета, заявил, что доля теневой экономики в РФ составляет 39% ВВП.

Он призвал избавиться от «серой зоны» в экономике РФ. По его мнению, это должно быть сделано не только с помощью репрессивных мер, но и путем создания привлекательных условий для легального бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина пообещала не нападать на своих соседей
Украина хочет ввести одноразовые электронные визы за $65

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017