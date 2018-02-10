Объем теневой экономики на Украине составляет 45% ВВП

Размер теневого сектора в структуре экономики Украины достиг 45% ВВП, что ставит ее ниже уровня африканских стран.

Об этом Международный валютный фонд (МВФ) сообщил в пятницу, 9 февраля.

Данный показатель приводится в докладе эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета имени Кеплера (Линц), сообщает «РИА Новости».

Анализ исследования охватил период с 1991 по 2015 год.

Эксперты признали, что в таких странах, как Гвинея, Нигер, Сенегал, уровень теневой экономики ниже.

27 декабря президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета, заявил, что доля теневой экономики в РФ составляет 39% ВВП.

Он призвал избавиться от «серой зоны» в экономике РФ. По его мнению, это должно быть сделано не только с помощью репрессивных мер, но и путем создания привлекательных условий для легального бизнеса.