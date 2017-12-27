Путин призвал бороться с «серой зоной» в российской экономике

Президент России Владимир Путин призвал избавиться от «серой зоны» в экономике РФ, передает ТАСС. По его мнению, это должно быть сделано не только с помощью репрессивных мер, но и путем создания привлекательных условий для легального бизнеса.

Выступая на заседании Госсовета, президент подчеркнул, что доля теневой экономики в РФ составляет 39% ВВП. Он также отметил, что в этом нет ничего необычного, в некоторых европейских странах данный показатель составляет 40%.

«То есть это не уникальная ситуация для России, но плохая. Нам нужно сделать лучше, чем у них, нам нужно избавиться от этих «серых зон», — сказал Путин.

Ранее президент подал в Центризбирком документы, необходимые для участия в президентских выборах.