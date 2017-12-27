Путин проследит за реструктуризацией долгов регионов

Президент РФ Владимир Путин предупредил глав регионов, что проследит за тем, как проходит реструктуризация их долгов. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в субъектах РФ, напомнив, что правительство запустило соответствующую программу.

«Я соответствующим министерствам и ведомствам поручил регулярно мне докладывать, как идет работа по оздоровлению финансов регионов РФ. Уже говорил об этом публично и с болью в сердце еще раз могу сказать, что есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками», — приводит его слова ТАСС.

Президент подчеркнул, что участники этой программы берут на себя обязательства сокращать коммерческую задолженность, а получаемые ресурсы не должны направляться на дальнейшее увеличение долговой нагрузки.

14 декабря правительство РФ утвердило параметры реструктуризации долгов регионов в 2017 году перед федеральным бюджетом. Эта мера позволит повысить устойчивость субъектов страны и снизить риски увеличения объема долговых обязательств.

Кроме того, власти РФ выделят дополнительные 55 млрд рублей на предоставление бюджетных кредитов регионам. Данная мера также позволит сбалансировать бюджеты и рефинансировать их долговые обязательства.