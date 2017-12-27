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Путин проследит за реструктуризацией долгов регионов

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/
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Президент РФ Владимир Путин предупредил глав регионов, что проследит за тем, как проходит реструктуризация их долгов. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в субъектах РФ, напомнив, что правительство запустило соответствующую программу.

«Я соответствующим министерствам и ведомствам поручил регулярно мне докладывать, как идет работа по оздоровлению финансов регионов РФ. Уже говорил об этом публично и с болью в сердце еще раз могу сказать, что есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками», — приводит его слова ТАСС.

Президент подчеркнул, что участники этой программы берут на себя обязательства сокращать коммерческую задолженность, а получаемые ресурсы не должны направляться на дальнейшее увеличение долговой нагрузки.

14 декабря правительство РФ утвердило параметры реструктуризации долгов регионов в 2017 году перед федеральным бюджетом. Эта мера позволит повысить устойчивость субъектов страны и снизить риски увеличения объема долговых обязательств.

Кроме того, власти РФ выделят дополнительные 55 млрд рублей на предоставление бюджетных кредитов регионам. Данная мера также позволит сбалансировать бюджеты и рефинансировать их долговые обязательства.

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