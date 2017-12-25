Путин рассказал о роли местных органов власти в решении проблем людей

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI Съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», в которой рассказал о роли местной власти в решении важнейших проблем людей. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ», — сказано в телеграмме.

Президент отметил, что с каждым годом организация укрепляет свой потенциал и на данный момент действует практически во всех регионах страны.

По его мнению, необходимо активнее привлекать к этой работе граждан, особенно молодежь, поощрять общественные инициативы.

Съезд проходит 25 декабря, в его работе примут участие более 300 представителей муниципального сообщества РФ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава Приамурья Александр Козлов рассказал, что жители региона жалуются ему в Instagram на ржавую воду, незаконные поборы в детских садах и медобслуживание. По результатам жалоб проводится работа: промываются сети, перерассчитывается плата за коммунальные платежи, проводятся ремонтные работы.