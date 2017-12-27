Путин призвал регионы не набирать новые долги

Регионы, участвующие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, не должны набирать новые долги. Об этом в среду, 27 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я прошу отнестись к этому серьезно, обращаю на это ваше внимание: те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах», — сказал Путин.

Президент отметил, что поручил ответственным министерствам регулярно докладывать ему о том, как идет работа по оздоровлению финансов в регионах.

Портал iz.ru писал о заявлении Путина о том, что главной нерешенной проблемой в России остается большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума. По словам президента, в 2000 году доля таких людей составляла около трети населения страны, сейчас она снизилась до 20 млн человек.