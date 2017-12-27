Путин рассказал об экономических отношениях РФ и Казахстана

Российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым отметил, что экономические отношения двух стран перешли в новое качество. Товарооборот между ними вырос на 34% за первые десять месяцев года, добавил президент.

«Отношения между Казахстаном и Россией развиваются очень успешно, рост товарооборота за первые десять месяцев текущего года более 34% — это серьезное движение вперед», — цитирует ТАСС Путина.

Президент России добавил, что объем инвестиций в экономику Казахстана составил свыше $10 млрд. Владимир Путин напомнил, что обсуждалось сотрудничество двух стран в высокотехнологичных отраслях, в том числе, в области цифровой экономики.

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев на неформальной встрече лидеров стран СНГ поздравил президента России Владимира Путина с успешной военной операцией в Сирии.