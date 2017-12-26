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Саргсян уверен в успехе Путина на президентских выборах в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент Армении Серж Саргсян пожелал российскому лидеру Владимиру Путину удачи на предстоящих выборах главы государства и отметил, что не сомневается в его победе.

«Мы желаем вам (Путину) удачи в следующем году. Ни у кого нет сомнений в успехе. Хочу, чтобы всё удачно сложилось на благо российского народа и во благо нашей дружбе», — заявил Саргсян во время неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Президент Армении отметил, что ситуация в РФ влияет и на соседние страны, и положительные изменения в российской экономике отразились на Армении.

«В этом году положительные тенденции в экономическом плане в России очень положительно повлияли на положение дел и у нас. Мы все взаимосвязаны», — добавил Саргсян.

Ранее успеха на выборах российскому президенту пожелали глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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