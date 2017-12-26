Лукашенко не ожидает драматичной политической борьбы в РФ во время выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что в РФ обострится политическая борьба в ходе президентских выборов 2018 года, однако считает, что она не будет настолько драматичной, как это было в российской истории. С таким заявлением белорусский лидер выступил на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Он отметил, что Россия сейчас переживает ответственный период избирательной кампании, при котором естественным образом обостряется политическая борьба.

«Мы уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в российской истории, и это большая заслуга президента России», — подчеркнул Александр Лукашенко. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, президент республики выразил уверенность, что народ России сможет справиться с обострением политической обстановки. «Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы», — заметил белорусский лидер.

25 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину успехов на выборах главы государства в 2018 году.