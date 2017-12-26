Прямой эфир

Лукашенко не ожидает драматичной политической борьбы в РФ во время выборов

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что в РФ обострится политическая борьба в ходе президентских выборов 2018 года, однако считает, что она не будет настолько драматичной, как это было в российской истории. С таким заявлением белорусский лидер выступил на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Он отметил, что Россия сейчас переживает ответственный период избирательной кампании, при котором естественным образом обостряется политическая борьба.

«Мы уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в российской истории, и это большая заслуга президента России», — подчеркнул Александр Лукашенко. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, президент республики выразил уверенность, что народ России сможет справиться с обострением политической обстановки. «Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы», — заметил белорусский лидер.

25 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину успехов на выборах главы государства в 2018 году. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал правительство не уходить с головой в политическую борьбу
ЦИК назвала число желающих участвовать в выборах-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017