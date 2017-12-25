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Назарбаев пожелал Путину успеха на выборах президента России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал своему российскому коллеге Владимиру Путину успехов на выборах главы государства в 2018 году. Об этом он сообщил на встрече с казахстанскими СМИ по итогам года.

«Нормальный выборный процесс. Владимир Владимирович Путин выдвинулся, я желаю ему успеха. По всем данным я думаю, что он фаворит этих выборов, и это правильно», — приводит его слова ТАСС.

Казахстанский лидер отметил, что президенту России удается выдерживать давление со стороны Европы и США и вести народ страны вперед. Кроме того, Астана также заинтересована в сохранении действующих отношений с Москвой.

«Россия — наш близкий сосед и союзник по ОДКБ, партнер наш очень серьезный, экономический, политический. Историю общую большую имеем. В интересах Казахстана и казахов такие отношения сохранить, которые были всегда», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

25 декабря президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания призвал парламентариев сосредоточиться на решении насущных задач в жизни страны, а не на внутриполитической борьбе в преддверии президентских выборов.

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