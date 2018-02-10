Украинская оппозиция рассказала о накрутках цен на газ для населения

Стоимость цены на газ для жителей Украина завышена почти вдвое из-за накруток правительства.

Информацию об этом распространил в субботу, 10 февраля сопредседатель украинской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Население должно платить не семь тыс. (за кубометр – ред.), которые сейчас предлагаются, а максимум три — три с половиной», – цитирует его «РИА Новости».

По мнению Бойко, сама себестоимость газа – 800 гривен, и даже при зарплатах рабочих, налогах и инвестиционных затратах, цена должна быть не больше 3,5 тыс.

5 февраля директор института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что власти страны строят в стране классическую «бюджетную пирамиду» и «игнорируют честный разговор» о состоянии экономики страны.