МВФ назвал причины не повышать зарплаты жителям Украины

Повышение зарплат жителям Украины может негативно отразиться на экономике страны. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в стране Йоста Люнгман.

В организации отметили, что запланированное Киевом увеличение МРОТ возможно только при условии повышения производительность труда в стране, передает «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает издание, власти Украины ранее сообщили о планах поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 3,7 тыс. до 4,2 тыс. гривен.

Портал iz.ru ранее сообщал, что МВФ ранее озвучил условия поддержки Украины. Фонд призвал Киев принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню