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Нацбанк Украины заявил об увеличении трудовой миграции в Польшу

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Фото: Global Look Press/Arno Burgi
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Трудовая миграция из Украины в Россию уменьшилась, а в Польшу — существенно выросла, следует из отчета Нацбанка Украины (НБУ). По данным НБУ, в прошлом году в число самых популярных стран для украинских трудовых мигрантов вошли также Италия и Чехия.

«В частности, по данным Eurostat, 87% разрешений на проживание, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, им предоставила Польша», — цитирует сообщение Нацбанка Украины RT.

Миграция в Польшу увеличилась, говорится в отчете, благодаря росту экономики страны, упрощения правил трудоустройства и предоставления преференций некоторым украинцам. Повлияла на увеличение потока и отмена виз для поездок в ЕС.

При этом, согласно отчету, миграция в Россию снизилась, в том числе из-за усложнения отношений между двумя странами.

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