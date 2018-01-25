Нацбанк Украины поднял учетную ставку до 16% годовых

Решение о повышении учетной ставки на 1,5 п.п. приняло правление Национального банка Украины, сообщил исполняющий обязанности главы регулятора Яков Смолий.

«Правление приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января этого года», — приводит его слова «Газета.ру». Финансисты полагают, что принятое решение поможет снизить давление на гривну и снизить инфляцию.



В минувшем году нацбанк менял процентную ставку пять раз.

Портал iz.ru сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) недодал Украине примерно $8 млрд. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.