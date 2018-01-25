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ЕСПЧ рассматривает пять жалоб Украины против РФ

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди рассказал, что на данный момент суд рассматривает пять межгосударственных жалоб Украины против России, сообщает «РИА Новости».

Также в страсбургском суде находятся 254 индивидуальные жалобы против РФ по востоку Украины и Крыму.

При этом ЕСПЧ зарегистрировал 2,8 тыс. индивидуальных жалоб граждан или организаций против Украины, связанных с ситуаций в Донбассе и в Крыму.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР появятся бесплатные юридические центры, которые будут помогать местным жителям отстаивать в ЕСПЧ свои права, нарушаемые Украиной. 

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