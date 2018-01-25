ЕСПЧ рассматривает пять жалоб Украины против РФ
Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди рассказал, что на данный момент суд рассматривает пять межгосударственных жалоб Украины против России, сообщает «РИА Новости».
Также в страсбургском суде находятся 254 индивидуальные жалобы против РФ по востоку Украины и Крыму.
При этом ЕСПЧ зарегистрировал 2,8 тыс. индивидуальных жалоб граждан или организаций против Украины, связанных с ситуаций в Донбассе и в Крыму.
Ранее портал iz.ru сообщал, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР появятся бесплатные юридические центры, которые будут помогать местным жителям отстаивать в ЕСПЧ свои права, нарушаемые Украиной.