Прямой эфир

Верховная рада утвердила нового главу Нацбанка Украины

0
Фото: flickr.com/Julia Berezovska
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада назначила первого зампредседателя Национального банка Украины Якова Смолия главой ведомства.

«Команда Национального банка продолжит развитие современного и открытого главного банка страны, который имеет доверие общества», — сказал Смолий в ходе выступления в парламенте. 

По его словам, за последние три года Нацбанку удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, оздоровить банковский сектор и внедрить важные новшества, сообщает «РИА Новости».

До назначения рада приняла отставку бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Предложение о ротации кадров подал в парламент президент Украины Петр Порошенко. Его представление депутаты поддержали с минимальным перевесом голосов: 247 «за» при необходимых 226.

С мая первый заместитель Валерии Гонтаревой Смолий исполнял обязанности главы финансового регулятора, отмечает ТАСС. 

Валерия Гонтарева была назначена на должность 19 июня 2014 года и стала первой женщиной на посту главы Нацбанка Украины. В рамках инициированного ею оздоровления банковской системы отозваны лицензии у семи десятков кредитно-финансовых учреждений.

Антикоррупционные ведомства Украины подозревали Гонтареву в ряде финансовых махинаций и самообогащении, однако официально обвинения ей не предъявлялись. Гонтарева подала в отставку в апреле 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участники Брюссельского форума сочли Украину безнадежно коррумпированной
Украина обозначила сроки создания антикоррупционного суда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017