Верховная рада утвердила нового главу Нацбанка Украины

Верховная рада назначила первого зампредседателя Национального банка Украины Якова Смолия главой ведомства.

«Команда Национального банка продолжит развитие современного и открытого главного банка страны, который имеет доверие общества», — сказал Смолий в ходе выступления в парламенте.

По его словам, за последние три года Нацбанку удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, оздоровить банковский сектор и внедрить важные новшества, сообщает «РИА Новости».

До назначения рада приняла отставку бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Предложение о ротации кадров подал в парламент президент Украины Петр Порошенко. Его представление депутаты поддержали с минимальным перевесом голосов: 247 «за» при необходимых 226.

С мая первый заместитель Валерии Гонтаревой Смолий исполнял обязанности главы финансового регулятора, отмечает ТАСС.

Валерия Гонтарева была назначена на должность 19 июня 2014 года и стала первой женщиной на посту главы Нацбанка Украины. В рамках инициированного ею оздоровления банковской системы отозваны лицензии у семи десятков кредитно-финансовых учреждений.

Антикоррупционные ведомства Украины подозревали Гонтареву в ряде финансовых махинаций и самообогащении, однако официально обвинения ей не предъявлялись. Гонтарева подала в отставку в апреле 2017 года.