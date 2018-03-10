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Участники Брюссельского форума сочли Украину безнадежно коррумпированной

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Фото: Depositphotos
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Украина является безнадежно коррумпированной страной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди участников Брюссельского форума.

Форум организован Германским фондом Маршалла, мероприятие было посвящено отношениям Запада с Грузией и Украиной. Респондентам предлагалось выбрать один из трех ответов: 1 — безнадежно коррумпирована, 2 — терпимо коррумпирована, 3 — незаслуженно обвинена в коррупции.

За первый вариант проголосовали 47,2% участников форума, за второй — 25%. Незаслуженно обвиненной в коррупции Украину считают 27,8%. Как отмечает ТАСС, результаты электронного опроса быстро пропали с экрана и не были озвучены модератором сессии, однако итоги зафиксированы в видеоматериалах.

На форуме присутствовали спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В декабре 2017 года глава МИД Литвы Линас Линкявичюс называл коррупцию главным врагом Киева. Посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что Украине предстоит пройти долгий путь по борьбе с коррупцией. 

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