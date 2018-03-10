Участники Брюссельского форума сочли Украину безнадежно коррумпированной
Украина является безнадежно коррумпированной страной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди участников Брюссельского форума.
Форум организован Германским фондом Маршалла, мероприятие было посвящено отношениям Запада с Грузией и Украиной. Респондентам предлагалось выбрать один из трех ответов: 1 — безнадежно коррумпирована, 2 — терпимо коррумпирована, 3 — незаслуженно обвинена в коррупции.
За первый вариант проголосовали 47,2% участников форума, за второй — 25%. Незаслуженно обвиненной в коррупции Украину считают 27,8%. Как отмечает ТАСС, результаты электронного опроса быстро пропали с экрана и не были озвучены модератором сессии, однако итоги зафиксированы в видеоматериалах.
На форуме присутствовали спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
В декабре 2017 года глава МИД Литвы Линас Линкявичюс называл коррупцию главным врагом Киева. Посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что Украине предстоит пройти долгий путь по борьбе с коррупцией.