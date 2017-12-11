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Глава МИД Литвы назвал врагом Украины коррупцию

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Коррупция является врагом Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс перед заседанием глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

По его словам, коррупционные преступления на Украине также страшны, как якобы существовавшая российская агрессия.

«Кроме российской агрессии против Украины, коррупция — это враг номер два, а возможно, даже враг, равный агрессии», — приводит RT слова Линкявичюса.

9 декабря посол США в Киеве Киеву Мари Йованович заявила, что Украине предстоит пройти долгий путь по борьбе с коррупцией.

«Хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила многое в борьбе с коррупцией начиная с 2014 года, всё же мы все признаем, этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать», — написала дипломат в Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщил, что ООН обнародовала данные о ежегодном объеме взяток в мире.

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