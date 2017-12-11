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Жириновский назвал эффективное средство по борьбе с коррупцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что для искоренения коррупции в России необходимо запретить давать чаевые. Об этом он заявил на организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ первой всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщает ТАСС.

По словам политика, взяточничество порождает государство и общество, это «инфекция, заболевание», которое охватывает всех.

«Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? Мы сами порождаем, а то не дашь — тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег — и ты пострадаешь», — сказал Жириновский.

Кроме того, он считает, что для искоренения коррупции необходимо уравнять уровень благосостояния граждан. По его мнению, чтобы бедные не брали взятки, они должны стать богатыми.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СК РФ назвал самое популярное в стране коррупционное преступление.

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