СК РФ назвал самое популярное в стране коррупционное преступление

Самым распространенным коррупционным преступлением в России является взятка, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Среди уголовных дел (о коррупции), направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки — 3367, мошенничество — 1178, присвоение или растрата (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) — 599», — приводит «РИА Новости» заявление Петренко.

По словам Бастрыкина, в этом году ущерб от коррупционных преступлений составил 10,3 млрд рублей, для обеспечения возмещения ущерба было арестовано имущество на $7,1 млрд.

Бастрыкин также рассказал, в каких сферах наблюдается наивысший процент коррупционеров.

Ранее главный военный прокурор РФ Валерий Петров сообщил, что в 2016–2017 годах за коррупцию были осуждены пять российских генералов.