Прямой эфир

СК РФ назвал самое популярное в стране коррупционное преступление

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым распространенным коррупционным преступлением в России является взятка, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Среди уголовных дел (о коррупции), направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки — 3367, мошенничество — 1178, присвоение или растрата (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) — 599», — приводит «РИА Новости» заявление Петренко.

По словам Бастрыкина, в этом году ущерб от коррупционных преступлений составил 10,3 млрд рублей, для обеспечения возмещения ущерба было арестовано имущество на $7,1 млрд.

Бастрыкин также рассказал, в каких сферах наблюдается наивысший процент коррупционеров.

Ранее главный военный прокурор РФ Валерий Петров сообщил, что в 2016–2017 годах за коррупцию были осуждены пять российских генералов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чайка назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений в России
Бастрыкин назвал самые коррупционно опасные профессии в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017