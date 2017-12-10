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ООН назвала ежегодный объем взяток во всем мире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов
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Ежегодный объем взяток в мире оценивается примерно в $1 трлн, сообщил Центр новостей ООН.

«При этом мировая экономика теряет еще $2,6 трлн в связи с коррупционной деятельностью», — приводит «Интерфакс» сообщение Центра.

Отмечается, что в развивающихся странах потери от коррупции превышают объемы официальной помощи в десять раз. В ООН заявили также, что «ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции», а взяточничество является серьезным преступлением, подрывающим развитие любого общества.

Напомним, ранее СК РФ озвучил официальные цифры по взяточничеству в России. Взятки также названы самым популярным коррупционным преступлением в стране. Глава СК РФ Александр Бастрыкин перед этим назвал сферы, в которых фиксируется наибольшее число взяток.

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