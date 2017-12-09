Генпрокурор Украины открестился от покрывательства коррупционеров

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ответил на критику активистов, обвинивших его в покрывательстве чиновников-коррупционеров.

Несколько сотен демонстрантов устроили акцию протеста у дома главы надзорного ведомства. Генпрокурора обвинили в давлении на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Активисты принесли к дому Луценко «коррупционное одеяло». По их словам, генпрокурор «фактически прикрывает и крышует коррупционеров», передает «РИА Новости».

«К выражению позиции, в том числе критической, относительно меня отношусь спокойно. В клетчатом одеяле не нуждаюсь. Во-первых, я работаю честно. Во-вторых, никогда из своей страны не бежал», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что является автором закона о НАБУ и считает необходимым данный орган. При этом Луценко указывает, что активисты, оказывая на него давление, не изменят проблему наличия вопиющих нарушений.

Конфликт между НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) с одной стороны и СБУ и Генпрокураторой — с другой возник из-за срыва спецоперации НАБУ.

Антикоррупционные органы обвинили надзорное ведомство и службу безопасности в препятствовании их деятельности. В ответ правоохранители заявили о некомпетентности НАБУ.