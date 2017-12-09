Украинский экс-чиновник снял на видео вылизывающего тарелку Геращенко

Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов опубликовал видео, на котором депутат Верховной рады Антон Геращенко вылизывает тарелку в кафе.

«Установил оперативный контроль над депутатами Народного фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли — были заняты изысканным кушаньем», — говорится в подписи к видео на странице Портнова в Facebook.

Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли - были заняты изысканным кушаньем. Опубликовано Андреем Портновым 8 декабря 2017 г.

Пост Портнова набрал 238 тыс. просмотров, записью поделились более 7,2 тыс. пользователей.

В комментариях пользователи высмеяли Геращенко за такое поведение, назвав его «сплошной интеллигенцией». «Гадость какая», — написал один из пользователей. Другой указал: «6000 перепостов. Да это немеркнущая слава». Еще один пользователь удивился: «И эти психи управляют страной».

Позднее Геращенко на своей странице в Facebook ответил на пост Портнова. Депутат сообщил, что решил вылизать тарелку после того, как на встрече с дипломатом из Японии в японском ресторане узнал, что такое поведение не является зазорным и порадует шеф-повара.