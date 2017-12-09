Посол США напомнила о предстоящем Киеву долгом антикоррупционном пути

Киеву еще предстоит пройти долгий путь борьбы с коррупцией, считает посол США на Украине Мари Йованович.

«Хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила многое в борьбе с коррупцией начиная с 2014 года, всё же мы все признаем, этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать», — заявила дипломат в официальном Twitter диппредставительства.

Посол США: і хоча українська влада стала більш відкритою для громадян і здійснила багато досягень у боротьбі з корупцією починаючи з 2014 року, все ж ми всі визнаємо, цей шлях ще не пройдений і багато ще треба зробити.

Фото: Антикорупційна квест-гра для молоді🕵🏼‍♂️👮🏻‍♀️ pic.twitter.com/5WzyvOj4th — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 декабря 2017 г.

Борьба с коррупцией на Украине — одно из условий предоставления стране международной финансовой помощи. В настоящее время в Киеве действуют две структуры, призванные заниматься этим вопросом, — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Второе ведомство расследует получение взяток сотрудниками первого, президент Украины считает такие сообщения информационной войной.

Как сообщал iz.ru, Петр Порошенко с оговорками планировал внести в раду законопроект, предусматривающий создание антикоррупционного суда. Создания такого органа добивалась митингующая на улицах оппозиция.