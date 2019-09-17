Неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка под Киевом

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что неизвестные подожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом. Как сообщила она украинскому изданию «Новое время» 17 сентября, здание полностью сгорело.

«Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается», — заявила Гонтарева.

По ее словам, злоумышленники перебросили через забор бутылку с зажигательной смесью, из-за чего и началось возгорание. Пожарным потушить пламя не удалось. В доме в тот момент никого не было, поэтому пострадавших нет, уточняет «Газета.ру».

По данным украинского портала «Обозреватель», речь идет о просторном жилом доме площадью 316 кв.м, который зарегистрирован на супруга Гонтаревой. Землю вместе со зданием супруги купили в 2016 году. В украинской столице у экс-главы Нацбанка есть несколько квартир.

Кто стоит за атакой, пока неизвестно. Как пишет «Страна.ua», Гонтарева связывает инцидент с давлением на нее по ряду уголовных дел, в которых она фигурирует. Сейчас экс-глава Нацбанка находится в Лондоне, где в конце августа ее сбила машина. Был ли наезд несчастным случаем или умышленным нападением до сих пор не установлено.

Однако оппоненты полагают, что пожар является умышленной провокацией с целью получить политическое убежище в британской столице, тем более что в июле она уже пыталась это сделать, чтобы скрыться от уголовного преследования.

В офисе президента Украины призвали срочно провести расследование «брутального инцидента». Как пишет «Гордон.ua», согласно данным с камер видеонаблюдения, неизвестный проник на территорию около 3 часов ночи, а когда охранник вышел на посторонний шум, кровля уже горела.