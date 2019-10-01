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Порошенко не явился на допрос с полиграфом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 1 октября, не явился на допрос с использованием полиграфа. Об этом сообщил заведующий отделением психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин.

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«Сейчас мы готовы к проведению. Ждем. <…> Сейчас есть единственная преграда — то, что Петр Алексеевич пока не прибыл», — цитирует его УНИАН.

Допрос должен был начаться в 10:00 (совпадает с мск). По словам Ирхина, институт готов перенести время экспертизы, если Порошенко объявится и согласится ее проходить. Кроме того, специалисты согласны провести экспертизу в прямом эфире, на чем настаивал сам бывший лидер.

При этом адвокат Порошенко Игорь Головань заявил «Украинским новостям», что экс-президент не получал каких-либо уведомлений о допросе, а сами следственные действия являются «информационным шумом и пропагандистским шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками». Подтверждения своим обвинениям в адрес России Головань не предоставил.

Однако Ирхин утверждает, что экс-главе государства было направлено «официальное письмо с определением четкого времени». Разрешение на проверку бывшего лидера на полиграфе было выдано Печерским судом Киева.

Имя Петра Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, пишет «Страна.UA». В частности, экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, незаконном приобретении телеканала «Прямой», злоупотреблении властью и легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест.

Экс-президент не первый раз игнорирует вызовы на допросы. Последний раз его вызывало Государственное бюро расследований 27 сентября. До этого, 13 сентября, ГБР провело обыск в офисе принадлежащего Порошенко Международного инвестиционного банка. В тот же день бывший лидер явился в ведомство.

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