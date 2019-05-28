В Госдуме ответили на заявление МИД Украины по Керченскому проливу
Украине не удастся пересмотреть статус Керченского пролива, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Так он прокомментировал слова замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна планирует добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.
Зеркаль отметила важность договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который в том числе обеспечивает свободу судоходства.
Понятие проливов, используемых для международного судоходства, закреплено в Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, сказал депутат Белик. В ней четко прописано, что речь идет о транзитных путях, которые используются судами разных стран.
«Но Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. С точки зрения географии — это внутренние воды России и Украины, тут не может быть никакого транзита других стран», — отметил политик.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков после иска Киева.
В ответ на это решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу.
В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.