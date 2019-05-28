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В Госдуме ответили на заявление МИД Украины по Керченскому проливу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Украине не удастся пересмотреть статус Керченского пролива, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Так он прокомментировал слова замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна планирует добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Зеркаль отметила важность договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который в том числе обеспечивает свободу судоходства.

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Понятие проливов, используемых для международного судоходства, закреплено в Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, сказал депутат Белик. В ней четко прописано, что речь идет о транзитных путях, которые используются судами разных стран.

«Но Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. С точки зрения географии — это внутренние воды России и Украины, тут не может быть никакого транзита других стран», — отметил политик.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков после иска Киева.

В ответ на это решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу.

В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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