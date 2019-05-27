В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет УНИАН.

«Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — подчеркнула она.

Зеркаль отметила важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который в том числе обеспечивает свободу судоходства.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков после иска Киева.

В ответ на это решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.