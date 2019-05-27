Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».

«В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из «Лефортово», — приводит ее слова «РИА Новости» в понедельник, 27 мая.

По словам украинского дипломата, до конца дня документ передадут в российский МИД.

Она также добавила, что 28 мая Киев обратится к министерствам иностранных дел других стран с призывом потребовать от России выполнения решения Международного трибунала ООН.

Ранее, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков.

В ответ на это решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.