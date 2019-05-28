Матвиенко назвала инициативу по статусу Керченского пролива беспредметной

Инициатива Украины по статусу Керченского пролива не имеет под собой оснований и не может быть реализована. Об этом во вторник, 28 мая, заявила в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Эта инициатива абсолютно беспредметная», — добавила Матвиенко, комментируя предложение Киева придать Керченскому проливу международный статус.

По словам сенатора, украинская сторона «вбрасывает новые раздражители», вместо того чтобы налаживать отношения с Россией.

«Просто надо взглянуть на карту: Азовское море — это внутреннее море России и Украины, и порядок судоходства в этом внутреннем море отрегулирован договором между двумя государствами, где все четко и ясно прописано», — отметила она.

Также Матвиенко прокомментировала призывы Запада освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. По ее словам, пока идет следствие, освободить их невозможно и в этом вопросе Россия «не поддастся на внешнее давление».

27 мая замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива. По ее вопросам, приобретение проливом такого статуса «снимает многие вопросы».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и моряков. В ответ на это в Кремле заявили, что Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.