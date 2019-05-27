Песков ответил на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.

«Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», — сказал Песков 27 мая, отвечая на вопрос, как Кремль видит дальнейшее развитие ситуации.

На вопрос, чем может обернуться игнорирование решения международного трибунала, представитель Кремля заявил, что это неприменимо к данному случаю.

«В случае с Керченским проливом неприменима конвенция по морскому праву 82 года, наш МИД уже детально это разъяснил», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот же день Песков, как пишет газета «Ведомости», заявил, что судьба украинских моряков будет решаться в суде.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков после иска Киева.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.