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В Крыму назвали русофобским решение морского трибунала по инциденту в Керчи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе политизировано, считает российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Парламентарий отметил, что данная организация не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела о задержании украинских моряков, нарушивших границу России.

«Пусть они принимают решения, подсудные им. А не те, что абсолютно их не касаются. Почему в целом страны, которые находятся под контролем американцев и европейцев (страны Евросоюза. — Ред.), принимают решения против России? <…> У них внутреннее состояние такое. Они русофобы, <…> на 99% будут принимать решения, направленные против России», — заявил сенатор «Известиям».

По его мнению, именно на фоне преобладания русофобских настроений в Европе международные суды принимают решения не в пользу РФ.

25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что не считают необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование в отношении задержанных моряков.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе, поэтому Москва продолжит отстаивать свою позицию.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву, где они содержатся с СИЗО. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

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