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МИД Украины назвал победой решение морского трибунала по морякам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе является «настоящей победой», заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в субботу, 25 мая.

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Она отметила, что теперь Киев будет ожидать от России освобождения задержанных в ходе инцидента моряков, как того потребовала организация.

«Мы ожидаем, что РФ быстро и в полном объеме выполнит распоряжение трибунала», — приводит слова дипломата ТАСС.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России заявили, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе, поэтому Москва продолжит отстаивать свою позицию.

«Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении российского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали Украину в будущем действовать в соответствии с законодательством РФ, касающимся судоходства в Керченском проливе, пишет «Газета.ру».

Ранее в тот же день международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что не считают необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование в отношении задержанных моряков.

В начале мая российская стороны уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как у организации нет юрисдикции для рассмотрения иска Киева в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву, где они содержатся с СИЗО. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

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