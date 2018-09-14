Лавров предостерег от силового сценария в Донбассе

Россия предостерегает от силового решения конфликта в Донбассе, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий, это будет катастрофой для украинского народа, потому что реально может подорвать государственность Украины. Нельзя воевать со своими гражданами», — цитирует «РИА Новости» министра в пятницу, 14 сентября.

Лавров также в очередной раз заявил, что Минским договоренностям нет альтернативы. По его словам, вопрос о том, как реализовать их на практике, сейчас решается на уровне помощников лидеров стран «нормандского формата».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Позже Киев сменил формат так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в регионе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.