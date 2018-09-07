Песков оценил вероятность контактов Путина и Порошенко

Перспектив для контактов президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко становится всё меньше после событий в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Именно с учетом последних событий перспектив для контактов становится всё меньше», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Власти Германии признали покушение на Захарченко политическим убийством.

Путин проводил телефонные переговоры с Порошенко 21 июня. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе с учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция).

Воруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

Позже Киев сменил формат так называемой антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в регионе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.