Украинская делегация отказалась почтить память Захарченко

Украинская делегация отказалась почтить память погибшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом в среду, 5 сентября, рассказал полпред РФ на переговорах контактной группы, собранной для урегулирования конфликта в Донбассе в Минске, Борис Грызлов.

Других подробностей ситуации он не сообщил, уточняет «РИА Новости».

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. В результате инцидента еще 11 человек получили ранения.

По данным советника главы ДНР Александра Казакова, взрывное устройство было заложено накануне над дверью внутри кафе. Оно сработало в момент, когда Захарченко и его спутники заходили в заведение. Казаков отметил, что это была закладка «на удачу».

Однако СМИ утверждают, что бомбу заложили над вывеской в виде Чебурашки. При этом снаряд, скорее всего, привели в действие в режиме реального времени.

Местные власти расценивают случившееся как теракт. В рамках расследования дела об убийстве Захарченко сотрудники правоохранительных органов задержали украинских диверсантов и связанных с ними лиц. Кроме того, над установлением обстоятельств взрыва в Донецке работают специалисты ФСБ.