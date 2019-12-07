Порошенко посоветовал властям Украины строить стену на границе с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующим властям страны строить стену не на границе с Донбассом, а с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, строительство стены с Донбассом может привести в итоге к отмене санкций против Москвы. При этом Порошенко считает, что стена на российской границе Киеву понадобится, пишет «РИА Новости».

Также экс-глава государства добавил, что в неудаче на саммите «нормандской четверки» нет ничего страшного. «Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — резюмировал Порошенко.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский создать «муниципальную стражу» в Донбассе, в которую должны войти представители Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

По замыслу Зеленского, «стражи» будут дежурить на неподконтрольной Киеву части юго-востока Украины. Данную идею он намерен предложить на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), который состоится 9 декабря в Париже.

В случае провала переговоров в команде Зеленского допустили строительство стены на границе в ДНР и ЛНР. При этом идею об изоляции раскритиковали во фракции пропрезидентской партии «Слуга народа». Кроме того, украинские власти утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса, детали которых неизвестны.

«Нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Однако договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в Донбассе. В Кремле эти обвинения категорически отрицают.