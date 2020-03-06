Четыре уголовных дела против Порошенко были переданы в Антикоррупционное бюро

По меньшей мере четыре уголовных дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко незаконно расследовались Государственным бюро расследований (ГБР) и будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом в пятницу, 6 марта, заявил один из адвокатов экс-главы государства Игорь Головань.

«Как минимум четыре уголовных дела незаконно расследовались ГБР, и на сегодняшний день есть решения о передаче их подследственности в НАБУ <…> Мы имеем ситуацию, когда раскрывается суть незаконной операции по незаконному преследованию Петра Порошенко», — цитирует его ТАСС.

Также Головань подчеркнул, что защита Порошенко считает уголовные дела незаконными, поскольку они были зарегистрированы «без факта преступления».

Отмечается, что в пятницу прошел очередной допрос экс-президента Украины, длившийся около двух часов.

29 февраля стало известно, что ГБР допрашивали бывшего главу государства страны в течение шести часов. Перед тем как зайти в здание, Порошенко выступил перед своими сторонниками на стихийном митинге.

Он назвал фарсом и политическим преследованием со стороны действующего президента страны Владимира Зеленского обвинения против своей персоны. Также он подчеркнул, что пришел на допрос сам. При этом политик не упомянул о том, что в ином случае его разрешено было доставить в ГБР принудительно.

На данный момент Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах. Он подозревается в отмывании средств, превышении полномочий и госизмене. В последнем случае речь идет о приказе отправить три военных корабля в российские воды и использовании их задержания в качестве повода для введения военного положения.

10 декабря 2019 года Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений. В ноябре сообщалось, что бывший президент Украины не появлялся на допросах 20 раз и не прошел проверку на полиграфе.