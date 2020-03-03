Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Бывший президент Украины Петр Порошенко воздержался от комментариев по поводу совместного выступления своего сына Михаила с российским рэпером Face в Лондоне.

Видеоролик с экс-главой государства, уходящим от ответа, опубликован 28 февраля на YouTube-канале блогера Pavlovsky News.

Сына Порошенко заметил на концерте депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. На опубликованной Дубинским видеозаписи видно, как молодой человек поднимается на сцену, в этот момент артист произносит фразу «русские в Лондоне» и дает микрофон сыну Порошенко. После этого оба начинают танцевать под музыку. Подросток повторял за исполнителем строчки песни «Бургер», содержащие нецензурную лексику.

Концерт Face состоялся в Лондоне 21 февраля.

В августе прошлого года Михаил Порошенко заявил, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке. При этом он отметил, что любит украинский язык «всем сердцем».