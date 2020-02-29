Госбюро расследований допрашивало Порошенко шесть часов

Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) допрашивали экс-президента страны в течение 6 часов. Бывший украинский лидер — фигурант 16 уголовных дел.

Перед тем как зайти в здание, Порошенко выступил перед своими сторонниками на стихийном митинге. Он назвал фарсом и политическим преследованием со стороны действующего президента страны Владимира Зеленского обвинения против своей персоны.

Также он подчеркнул, что пришел на допрос сам. При этом политик не упомянул о том, что в ином случае его разрешено было доставить в ГБР принудительно.